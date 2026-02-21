بزشكيان: لن نستسلم امام الضغوطات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الرئيس مسعود بزشكيان، خلال حفل تكريم أبطال البلاد البارالمبيين والتقاط صورة تذكارية معهم، وتكريمًا لذكرى شهداء الثورة الإسلامية، وتمنيًا لقائد الثورة طول العمر بكرامة وبركة، قال: "يسعدنا أننا في هذا الشهر الفضيل قد نجحنا في خدمة أبطال وطننا".

وأضاف، مؤكدًا دعم الحكومة للرياضيين البارالمبيين: "نعتبر أنفسنا في خدمتكم، أيها الأعزاء، وسنبذل قصارى جهدنا لتوفير بيئة مناسبة لهذا الكفاح الشجاع، على درب نمو إيران وفخرها، دون أي تقصير".

في إشارة إلى الروح المعنوية العالية لأبطال الألعاب البارالمبية، صرّح الرئيس قائلاً: "إنكم تتطلعون إلى القمم وتسعون وراء الشرف والفخر؛ لا حدود أمام هذا العزم والإيمان". إن هذه الروح وهذا الإيمان، اللذان يدفعان المرء إلى تجاوز كل القيود والسعي لبلوغ القمم، لهما قيمة عظيمة وملهمة.

وأكد بزشكيان قائلاً: إن أبطال الألعاب البارالمبية، بإيمانهم وجهودهم وحضورهم المؤثر، يصنعون الشرف والفخر للبلاد، وهم درس عظيم لكل من يعيش في هذا المجتمع.

وأعاد الرئيس التأكيد على عزم الحكومة على دعم أبطال الألعاب البارالمبية، قائلاً: "لن نتوانى عن إزالة العقبات والمشاكل التي تواجهونها، ونأمل أن يعيننا الله على ألا نخجل من جهود وتضحيات أحبائكم. إننا نبذل قصارى جهدنا لتوفير المنصة اللازمة لمسيرة نشاطكم بسرعة وقوة أكبر".

وأشار بزشكيان إلى التقارير التي قدمها الوزير المختص، قائلاً: "إن المواضيع التي طُرحت اليوم كانت مشرفة لنا". إنّ تحقيق هذه الإنجازات العظيمة في عام واحد لهو مصدر فخر، وبصفتي إيرانيًا، فأنا فخور بكم يا أحبائي، لما بذلتموه من جهد ومثابرة.

وأضاف: نأمل ألا نخجل من هذا الجهد والمثابرة. سنعمل بجدّ من أجل إيران الحبيبة، وهذا عهد قطعناه على أنفسنا للحكومة رغم كلّ ما واجهناه من صعوبات وضغوط وتحديات.

وفي إشارة إلى الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، أكّد الرئيس: رغم كلّ الضغوط والمشاكل التي واجهناها، ورغم الجراح التي ألمّت بالمجتمع، لن نستسلم أمام هذه المصاعب. وكما صمدتم أيها الأبطال في وجه القيود، ستصمد الحكومة أيضًا في وجه الصعوبات بالتوكل على الله وبقوة الوحدة الوطنية.

اعتبر بزشكيان الوحدة والتعاطف شرطًا أساسيًا لتجاوز الصعوبات، وقالوا: نحن أمة واحدة وبلد واحد، وعلينا أن نتجاوز خلافاتنا ونعالج الجراح التي خلّفها المجتمع. ترى الحكومة نفسها ملزمة بالتصدي لأوجه القصور والنواقص والعمل على إزالتها، وبعون الله، سنتجاوز هذه المشاكل.

وفي الختام، أعرب عن امتنانه لأبطال الألعاب البارالمبية، وقال: آمل أن تواصلوا هذا المسار المشرف، فأنتم فخر الوطن حتى الآن. تلتزم الحكومة بتوفير النمو والتقدم لأبنائكم على أكمل وجه. كونوا منتصرين، فخورين، وناجحين.