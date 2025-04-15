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١٥‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ٨:٠١ ص

بزشكيان يهنئ اعضاء البعثة الطلابية الايرانية لفوزهم بـ86 ميدالية ملونة

بزشكيان يهنئ اعضاء البعثة الطلابية الايرانية لفوزهم بـ86 ميدالية ملونة

هنأ الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان اعضاء البعثة الطلابية الايرانية لفوزهم بـ86 ميدالية ملونة والعديد من ألقاب البطولة في دورة الألعاب الأولمبية العالمية للطلاب تحت 15 عاما في صربيا، واعتبر ذلك دليلا على موهبة وقدرة وجهد ومثابرة بناة مستقبل البلاد هؤلاء

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان قال في رسالة التهنئة التي وجهها إلى اعضاء البعثة الطلابية الايرانية لفوزهم بـ86 ميدالية ملونة: بفضل جهودكم أيها الطلبة الموهوبون في إيران الإسلامية، أظهرت ساحة الألعاب الأولمبية العالمية للطلاب 2025 في صربيا مرة أخرى القدرات الرياضية للبلاد وأضافت صفحة جديدة إلى الفخر الرياضي لشعبنا.

واضاف: إن الفوز بـ 86 ميدالية ملونة والعديد من ألقاب البطولة يدل على موهبة وقدرة وجهد ومثابرة بناة المستقبل هؤلاء.

وتابع: آمل أنه من خلال التخطيط الدقيق والاهتمام الأكبر من المسؤولين في مجال الرياضة الطلابية كأساس وقاعدة لتطوير الرياضات البطولية، ان يتم توفير منصات أكثر ملاءمة لاستمرار مفاخركم ايها الطلبة. وبهذه الطريقة، بالإضافة إلى خلق بيئة طلابية نابضة بالحياة والنشاط، فإننا سنشهد جيلاً حيويا ونشطاً وصحياً في البلاد.

يذكر ان البعثة الطلابية الايرانية حلت في المركز الخامس بين الدول المشاركة بحصدها 86 ميدالية (29 ذهبية و 28 فضية و 29 برونزية).

/انتهى/

رمز الخبر 1956653
شیرین سماره

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