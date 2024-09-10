 الجهاد الإسلامي تحمل الإدارة الأميركية المسؤولية عن مجزرة مواصي خانيوس

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها قالت حركة الجهاد في بيان لها اليوم الثلاثاء، إن تقاعس المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، عن تسريع إجراءاتها بإصدار مذكرات اعتقال بحق مجرمي الحرب في الكيان، وعلى رأسهم بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت، يدفع ثمنه الشعب الفلسطيني من دماء أبنائه ونسائه.

وشددت الحركة على أن استمرار الدول المطبّعة في استقبال ممثلي الكيان على أراضيها هي طعنة في ظهر الشعب الفلسطيني وتشجيع للعدو على الاستمرار في جرائمه.

وأضافت الحركة أنها تراهن على أمثال الشهيد الأردني البطل ماهر الجازي في إيصال رسالة الشعوب العربية والمسلمة إلى الإدارة الأمريكية والكيان الاحتلال الغاصب.

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