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١٠‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ١:٠٥ م

 الجهاد الإسلامي تحمل الإدارة الأميركية المسؤولية عن مجزرة مواصي خانيوس

 الجهاد الإسلامي تحمل الإدارة الأميركية المسؤولية عن مجزرة مواصي خانيوس

أكدت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، أن المجزرة المروعة التي ارتكبها جيش الاحتلال ليلة أمس، باستهداف منطقة المواصي في خان يونس، بالقنابل الارتجاجية، هي جريمة حرب جديدة تتحمل مسؤوليتها الإدارة الأمريكية التي تزود الكيان النازي بالأسلحة، وتوفر له الحماية للمضي في جرائمه.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها قالت حركة الجهاد في بيان لها اليوم الثلاثاء، إن تقاعس المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، عن تسريع إجراءاتها بإصدار مذكرات اعتقال بحق مجرمي الحرب في الكيان، وعلى رأسهم بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت، يدفع ثمنه الشعب الفلسطيني من دماء أبنائه ونسائه.

وشددت الحركة على أن استمرار الدول المطبّعة في استقبال ممثلي الكيان على أراضيها هي طعنة في ظهر الشعب الفلسطيني وتشجيع للعدو على الاستمرار في جرائمه.

وأضافت الحركة أنها تراهن على أمثال الشهيد الأردني البطل ماهر الجازي في إيصال رسالة الشعوب العربية والمسلمة إلى الإدارة الأمريكية والكيان الاحتلال الغاصب.

/انتهى/

رمز الخبر 1948371

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