كنعاني: كيف يسمح مصدرو الاسلحة للكيان الصهيوني لانفسهم بفرض عقوبات بناءا على ادعاءات لا اساس لها؟

وافادت وكالة مهر للانباء، انه تساءل المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، في منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي "اکس"، "كيف يسمح لانفسهم مصدرو الأسلحة والصواريخ والقنابل المحظورة للكيان الصهيوني الذي يهاجم المناطق الحضرية ومنازل ومخيمات اللاجئين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، ان يفرضوا عقوبات على إيران بناء على ادعاءات لا أساس لها من الصحة حول بيع الصواريخ؟!".

وأضاف كنعاني : يتعين على قادة الدول التي تصدر الأسلحة الفتاكة للكيان الصهيوني، ومن بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وكندا وأستراليا، الرد على (تساؤلات) الرأي العام العالمي بشأن الصور المروعة لجريمة معسكر "المواصي" في مدينة خان يونس بعد قصف الكيان الصهيوني.