كنعاني: تصريحات وزير المالية الصهيوني موشر على الطبيعة العدوانية للكيان الصهيوني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه استنكر المتحدث باسم وزارة الخارجية "ناصر كنعاني"، التصريحات العنصرية والاستفزازية لوزير المالية الصهيوني، واعتبرها مؤشرا على الطبيعة العدوانية للكيان الصهيوني الغاصب ضد كل دول المنطقة بما في ذلك الأردن.

ودان كنعاني عبر تغريدة له على تويتر اليوم الثلاثاء، التصريحات العنصرية والاستفزازية للوزير الصهيوني ضد حق الفلسطينيين في أرض فلسطين التاريخية.

وقال: إن مثل هذه التصريحات تظهر بوضوح الطبيعة العدوانية والجشعة للكيان الصهيوني المغتصب ضد الجميع دول المنطقة، بما في ذلك الأردن.

وزعم سموتريتش، وهو زعيم حزب “الصهيونية الدينية” اليميني المتطرف، قبل يومين في لقاء مع مؤيدين للکیان الصهیوني في باريس، أنه “لا يوجد شيء اسمه شعب فلسطيني”.

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