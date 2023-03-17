كنعاني: تصريحات المستشار الألماني دليل على النفاق و تفتقر الى المصداقية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال المتحدث باسم الخارجية "ناصر كنعاني": "سئمت الدول المستقلة والرأي العام العالمي من المواقف والسلوكيات القائمة على المعايير المزدوجة ملفتا ان المزاعم والاتهامات الغربية ضد إيران مبنية على النفاق وهي تفتقر الى المصداقية.

ورداً على التصریحات المعادية لإيران التي أدلى بها المستشار الألماني أولاف شولتز في لقائه برئيس وزراء الكيان الصهيوني، اعتبر كنعاني اليوم الجمعة توجیه المزاعم بأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تحاول امتلاك الأسلحة النووية وأن هذا يمثل تهديدًا للآخرين تكرارا لدعم السلطات الألمانية لمواقف الكيان الصهيوني.

وأضاف "من المستغرب أن تعتبر السلطات الألمانية برنامج إيران النووي السلمي، الذي يخضع لإشراف ورقابة أکثر صرامة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، تهديدًا" ،لكنهم لا يتحدثون عن الترسانة الهائلة من الأسلحة النووية للکیان الصهيوني المزيف والمحتل والمعادي للقانون الدولي، التي تمثل تهديدًا للمنطقة والعالم.

وقال: سئمت الدول المستقلة والرأي العام العالمي من المواقف والسلوكيات القائمة على المعايير المزدوجة وبات واضحا ان المزاعم والاتهامات الغربية ضد إيران مبنية على النفاق وهي باطلة.

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