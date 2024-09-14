نجاة رئيس جزر القمر من محاولة اغتيال عبر اعتداء بسكين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرح المصدر المقرب من الرئاسة، لوكالة (أ ف ب)، طلب عدم كشف اسمه، بأنّ "الرئيس غزالي عثماني أصيب بجروح طفيفة بالسلاح الأبيض أثناء مراسم جنازة".

وأوضح المصدر أن منفذ الهجوم "عنصر في الدرك" دخل السلك عام 2022، فيما لم تتوفر أي تفاصيل إضافية بشأن ظروف الهجوم أو دوافع المهاجم.

وبدورها، قالت المتحدثة باسم الحكومة، فاطمة أحمد، إنّ الرئيس غزالي عثماني أُصيب بجروح طفيفة في اعتداء بسكين، لافتةً إلى أنّ الشخص الذي هاجم رئيس جزر القمر قيد الاعتقال.

ويذكر أن غزالي عثماني البالغ 65 سنة، وهو رئيس أركان سابق، وصل إلى السلطة بانقلاب عسكري، وانتخب لولاية جديدة في كانون الثاني/يناير الماضي في استحقاق شككت المعارضة بنتائجه وأعقبته تظاهرات دامية استمرت يومين.

ويتهمه معارضوه بأنه يتبع نهجاً استبدادياً في الأرخبيل البالغ عدد سكانه 870 ألف نسمة.

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