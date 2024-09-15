صحة غزة: ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 41 ألفا و206 منذ 7 أكتوبر

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت الوزارة في تقريرها الإحصائي لليوم الـ345 من الحرب: ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 41206 شهيدا و95337 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأكدت أن الاحتلال الصهيوني ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 24 شهيدا و57 إصابة خلال الـ48 ساعة الماضية.

وأوضحت أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

ويشن الكيان الصهيوني بدعم أمريكي مطلق حربا مدمرة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر، أدت إضافة للشهداء والمصابين ومعظمهم أطفال ونساء، إلى دمار هائل ومجاعة قاتلة أودت بحياة أطفال ومسنين.

وتواصل "إسرائيل" هذه الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني بغزة.

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