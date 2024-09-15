ابو عبيدة يبارك العملية النوعية التي نفذتها القوات المسلحة اليمنية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أثنى أبو عبيدة على وقفة الشعب اليمني العزيز إلى جانب إخوانه في فلسطين، مشيرًا إلى استعداده لتقديم التضحيات في سبيل ذلك.

وأكد أن طبيعة السلاح المستخدم في العملية ونوعية الهدف الذي استُهدف، بالإضافة إلى التفاصيل التي تم الاطلاع عليها من قبل الإخوان في اليمن، تشكل نقلة نوعية سيكون لها مفاعيل مهمة في مسار ومآلات معركة طوفان الأقصى.

وأعرب عن أهمية الوحدة بين جميع الأطراف المقاومة، مؤكدًا أن هذه العمليات تعكس التزام الجميع بتحقيق الأهداف المشتركة في مواجهة الاحتلال.

ولفت إلى أن الكيان الصهيوني الذي لا يزال غارقا في وحل غزة، والذي يفشل اليوم هو وحلفاؤه في إحباط أو اعتراض صاروخ واحد، لهو أعجز من أن يوسع الحرب في جبهات جديدة

وحذر أبو عبيدة الكيان الصهيوني من توسيع الحرب في جبهات جديدة، مؤكدًا أنه إذا فعل ذلك سيتلقى آلاف الصواريخ والكثير من المفاجآت، وأن هذه الخطوة ستعني أن نتنياهو يقود كيانه المهترئ نحو كارثة محققة.

وكانت فصائل المقاومة الفلسطينية باركت العملية النوعية التي نفذتها القوات المسلحة اليمنية بصاروخ فرط صوتي جديد استهدف هدف عسكري صهيوني في منطقة يافا "تل أبيب" بفلسطين المحتلة.