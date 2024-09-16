حزب الله: الهجوم الصاروخي اليمني حقق أهدافه وكشف وهن ‌‏الكيان الصهيوني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكد حزب الله اليوم الاثنين في بيان أن الصاروخ حقق أهدافه بدقة بالغة في ظروف عسكرية معقدة وكشف وهن ‌‏هذا الكيان المؤقت وضعفه على كافة المستويات.‏

وشدد على "أن القرار الشجاع الذي أخذته القيادة الشريفة في اليمن العزيز بالرد على العدوان هو تعبير حقيقي عن ‌‏الموقف العام والموحد لمحور المقاومة على كافة الجبهات بمواصلة الدعم والاسناد للشعب الفلسطيني ‌‏المظلوم ومقاومته الشريفة والباسلة ورفع الظلم والمعاناة عنه وإيقاف حرب الإبادة العنصرية ‌‏والإجرامية. ‏ ‏

وأعلنت القوات المسلحة اليمنية، أمس الأحد، استهداف هدف عسكري صهيوني جنوب يافا بفلسطين المحتلة بصاروخ باليستي فرط صوتي جديد لم يكشف عنه بعد.

وقال ناطق القوات المسلحة العميد يحيى سريع في بيان متلفز: نفذت قواتنا الصاروخية ـ بعون الله ـ عملية عسكرية نوعية ضرب هدفا عسكريا في منطقة يافا بفلسطين المحتلة.

وأوضح العميد سريع أن العملية نُفذتِ بصاروخٍ باليستيٍّ جديدٍ فرطِ صوتيٍّ نجحَ ـ بعونِ اللهِ ـ في الوصولِ إلى هدفِه وأخفقتْ دفاعاتُ العدوِّ في اعتراضِه والتصدي له.

وبين أن الصاروخ الجديد قطع مسافةً تقدرُ 2040 كم في غضونِ 11 دقيقةً ونصفِ الدقيقة، وتسببَ في حالةٍ من الخوفِ والهلعِ في أوساطِ الصهاينةِ حيث توجهَ أكثرَ من مِليوني صهيونيٍّ إلى الملاجئِ وذلك لأولِ مرةٍ في تاريخِ العدوِّ الإسرائيلي.

وأكد أن هذه العمليةَ تأتي في إطارِ المرحلةِ الخامسةِ وجاءتْ تتويجاً لجهودِ أبطالِ القوةِ الصاروخيةِ الذين بذلوا جهوداً جبارةً في تطويرِ التِّقنيّةِ الصاروخيةِ حتى تستجيبَ لمتطلباتِ المعركةِ وتحدياتِها مع العدوِّ الصهيونيِّ وتنجحَ في الوصولِ إلى أهدافِها وتتجاوزَ كافةَ العوائقِ والمنظوماتِ الاعتراضيةِ في البرِّ والبحرِ منها الأمريكيةُ والإسرائيليةُ وغيرُ ذلك.

وشدد على أن عوائقَ الجغرافيا والعدوانِ الأمريكيِّ البريطانيِّ ومنظوماتِ الرصدِ والتجسسِ والتصدي لن تمنعَ اليمنَ العزيزَ من تأديةِ واجبِه الدينيِّ والأخلاقيِّ والإنسانيِّ انتصاراً للشعبِ الفلسطينيِّ.

وتوعدت القوات المسلحة اليمنية كيان العدو الصهيوني بالمزيدَ من الضرباتِ والعملياتِ النوعيةِ القادمة، ونحن على أعتابِ الذكرى الأولى لعمليةِ السابعِ من أكتوبرِ المباركةِ، منها الردُّ على عدوانِه الإجرامِي على مدينةِ الحديدة، ومواصلةُ عملياتِ الإسنادِ للشعبِ الفلسطينيِّ المظلوم.

إلى ذلك، اعترفت قوات العدو الصهيوني بفشلها في اعتراض الصاروخ اليمني الفرط صوتي، وأن الصاروخ اليمني اخترق المجموعة الكاملة متعددة الطبقات من منظومات الدفاع الجوي "حيتس" و"مقلاع داود" و"القبة الحديدية" والطائرات وأنظمة التشويش.

وقبل ذلك فشلت الدفاعات الأمريكي لحماية كيان العدو المنتشرة في عدة دول عربية وكذلك البحر الأحمر في التصدي للصاروخ اليمني الفرط صوتي.

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