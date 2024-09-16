العقيد برتوي يعلن عن تكريم سفير جنوب أفريقيا في معرض كتاب "السلام والدفاع" الدولي في طهران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال العقيد محمد تقي برتوي، رئيس اللجنة العلمية لمعرض كتاب "السلام والدفاع" الدولي، خلال حفل افتتاح هذا المعرض، أثناء تكريم ذكرى شهداء الدفاع المقدس: إن الدورة السادسة لمعرض كتاب السلام والدفاع الدولي تقام اعتباراً من اليوم الاثنين لمدة 4 أيام في مقر قيادة الجيش ومقره الجامعي (دافوس).

وتابع: في كل عام، وبمناسبة اليوم العالمي للسلام (21 سبتمبر) وبداية أسبوع الدفاع المقدس، نستضيف معرض كتاب "السلام والدفاع" الدولي في مقر قيادة الجيش وجامعة القيادة.

وأضاف العقيد برتوي: الهدف من إقامة هذا المعرض هو تطوير الدبلوماسية الدفاعية والتفاعل العلمي والثقافي والبحثي في مجال السلام والدفاع مع الدول الأخرى والتعريف بالأنشطة والأعمال السلمية والإنسانية للقوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الايرانية.

وأضاف: في هذا المعرض تم التعريف بالقدرات الدفاعية والأنشطة المحبة للسلام لإيران الإسلامية في مختلف البلدان، وتم التخطيط لعدة ورش عمل للطلاب وعشاق الكتب خلال المعرض.

وتابع رئيس اللجنة العلمية لمعرض كتاب "السلام والدفاع" الدولي: من القضايا المحورية التي تمت مناقشتها في معرض كتاب السلام والدفاع الدولي هذا العام هو تكريم سفير جنوب أفريقيا بمناسبة الأعمال الإنسانية التي تقوم بها البلاد لدعم شعب غزة المظلوم.

وذكر العقيد برتوي: أنه سيتم في البرامج الجانبية لهذا المعرض استعراض وإزاحة الستار عن الكتب المتعلقة بالسلام، بالإضافة إلى الفعالية الوطنية "فن السلام" بحضور عدد كبير من الفنانين صانعي السلام من بلادنا.

وقال العقيد برتوي: كما تشارك بعض الدول في هذا المعرض على شكل إرسال رسائل سلام، وفي اليوم الختامي سيتم نشر رسالتهم على شكل مقطع فيديو.

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