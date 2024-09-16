إيران وتونس تؤكدان على توسيع العلاقات الثنائية بين البلدين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في تونس، مير مسعود حسينيان، التقى اليوم، بالسيد محمد علي النفطي، وزير الخارجية التونسي الجديد.

وفي هذا اللقاء، هنأ السفير الايراني مولد النبي (ص) وايضا اختيار النفطي لمنصبه الجديد وزيرا للخارجية التونسية.

وأشار السفير الإيراني في هذا اللقاء إلى لقاء الرئيس الإيراني الشهيد رئيسي وسيد قيس سعيد الرئيس التونسي في الجزائر ومن ثم المشاركة المذكورة في مراسم التشييع واللقاء مع قائد الثورة . ووصف ذلك بالانفتاح الكبير في العلاقات، وأكد على أهمية إلغاء التأشيرات للطرفين على تطوير العلاقات بين البلدين.

التحقيق في العلاقات السياسية والجوانب الثقافية والاقتصادية للطرفين وكيفية توسيعها وإزالة العقبات من بين القضايا الأخرى التي تناولها هذا الحديث.

وفي هذا اللقاء تمت دعوة وزير الخارجية التونسي لزيارة إيران، وفي إشارة إلى الانتخابات التي جرت في إيران خلال الشهرين الماضيين، أعرب عن أمله في أن تجرى الانتخابات الرئاسية في تونس بما يحقق صحة ورفاهية الشعب.

وكان عقد اجتماع 13 لجنة اقتصادية وسياسية مشتركة للبلدين أحد القضايا الأخرى التي ناقشها الطرفان.

كما أشار وزير الخارجية التونسي إلى إجراء انتخابات رئاسية في هذا البلد وقال: إن شاء الله بجهود الأحزاب سننجح في المجالات المذكورة أعلاه.

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