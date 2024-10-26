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٢٦‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٧:١٧ م

وزير الخارجية الايراني يؤكد مواصلة نهج التعامل والحوار البناء مع الدنيمارك

وزير الخارجية الايراني يؤكد مواصلة نهج التعامل والحوار البناء مع الدنيمارك

اكد وزير الخارجية "عباس عراقجي"، على مواصلة نهج التعامل والحوار البناء وفقا لاطر السياسة الخارجية للحكومة الـ 14 في ايران مع الدنيمارك.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اكد وزير الخارجية الايراني، "عباس عراقجي"، لدى استقباله اليوم السبت السفير الايراني الجديد في كوبنهاغن "سيد محمد رضا سجادي"، على مواصلة نهج التعامل والحوار البناء وفقا لاطر السياسة الخارجية للحكومة الـ 14 في ايران.

وتطرق عراقجي، خلال اللقاء هذا، الى القضايا التي تهم البلدين ايران والدنمارك؛ متمنيا للسفير الايراني الجديد في هذا البلد، بالموفقية في تنفيذ المهام الموكلة اليه.

بدوره، قدم السفير "سجادي" تقريرا حول بلد الدنمارك وسير الاجراءات الهادفة الى توسيع العلاقات اكثر من ذي قبل بين طهران وكوبنهاغن.

رمز الخبر 1950028

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