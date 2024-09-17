الأدميرال سياري: ردنا على الكيان الصهيوني سيكون بالتدبير والحكمة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان الادميرال سياري الذي يزور الصين للمشاركة في اجتماع جيان شان الدفاعي والامني في بكين، قال في مقابلة مع عدد من مراسلي وسائل الاعلام الصينية يوم الاثنين، ان عملية الوعد الصادق كانت فقط لاظهار قدرة ايران على الاضرار بالعدو.

كما اشار الى دعم الدول الغربية والاردن للكيان الصهيوني اثناء عملية الوعد الصادق وقال " هل بامكان الدول الغربية والاردن ان يساعدوا الكيان الصهيوني في عملياتنا المباغتة على الدوام ؟ لا ، انهم لا يستطيعون.

وشدد الادميرال سياري بأن هذا الرد على الكيان الصهيوني سيكون بالتدبير والحكمة.

كما اشار الادميرال سياري الى المنظومات الصاروخية المتنوعة محلية الصنع التي تملكها ايران قائلا ان الخبراء العسكريين الايرانيين يتدربون اليوم في داخل البلاد وان ايران تطورت في مجال المعدات، وفي مجال الدفاع الجوي ايضا فان ايران صنعت منظومات عديدة.

وقال: بامكان دول المنطقة ان تقوم بحفظ امن المنطقة لوحدها وليست هناك حاجة لتواجد الدول الاجنبية البعيدة آلاف الكيلومترات عن منطقتنا وان هذا التواجد سيتسبب بالفوضى فقط.

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