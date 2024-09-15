الأدميرال سياري يلتقى نائب وزير الدفاع الروسي في الصين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى الأدميرال حبيب الله سياري، رئيس الأركان ونائب منسق جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الذي زار الصين ممثلا لبلادنا للمشاركة في قمة شيانغشان الأمنية في بكين، مع ألكسندر فومين، نائب وزير الدفاع الروسي.

وأشار نائب وزير الدفاع الروسي إلى أن بحر قزوين هو بحر السلام والصداقة، وشدد على ضرورة جهود الدول المطلة على بحر قزوين للمشاركة في توفير الأمن الجماعي لهذا البحر دون الحاجة إلى حضور الأجانب.

وإن تطوير التعاون في المجال البحري (في الشمال والجنوب) مثل الدوريات البحرية المشتركة وإجراء التدريبات المتخصصة، كان من بين القضايا الأخرى التي أثيرت في هذا الاجتماع.

كما أكد الجانبان في هذا الاجتماع على تعزيز التفاعل في الأمور التعليمية، بما في ذلك تبادل الأساتذة والطلاب.

وكانت ضرورة تعزيز سبل توسيع التعاون والحفاظ على المصالح الاستراتيجية للبلدين في استخدام الممر بين الشمال والجنوب من بين القضايا الأخرى التي أثيرت في هذا الاجتماع.

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