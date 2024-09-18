 السيد عمار الحكيم يعلن التضامن مع لبنان ويطالب المجتمع الدولي بعدم السكوت

وأفادت وكالة مهر للأنباء، قال السيد عمار الحكيم، في بيان، انه :"ندين ونستنكر الاعتداءات الإجرامية التي نفذها كيان الإحتلال الإسرائيلي وطالت جنوب لبنان والضاحية الجنوبية في بيروت بعد انفجار أجهزة اتصال لاسلكي، أدّت إلى سقوط عدد من الشهداء وعدد كبير غالبيتهم مدنيون آمنون بجروح بليغة".

واضاف "إننا إذ نشجب هذا الفعل الإجرامي المدان، نعلن تضامننا مع لبنان الشقيق حكومة وشعبا، ونجدد مطالبتنا المجتمع الدولي بعدم اتخاذ موقف السكوت إزاء الإجرام الإسرائيلي الذي فاق التوقعات، وتجاوز الحدود، وضرب جميع الإتفاقيات الدولية الإنسانية، حتى تلك المتعلقة بقواعد الإشتباك عرض الجدار".

وختم السيد عمار الحكيم بـ"الرحمة للشهداء والشفاء العاجل للجرحى والمواساة لأسرهم".

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