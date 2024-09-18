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١٨‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٩:٣٩ ص

وفد من الهلال الأحمر الإيراني يغادر طهران متوجها الى لبنان لتقديم الاغاثة لضحايا مجزرة البايجر+فيديو

وفد من الهلال الأحمر الإيراني يغادر طهران متوجها الى لبنان لتقديم الاغاثة لضحايا مجزرة البايجر+فيديو

غادر وفد من الهلال الأحمر الإيراني اليوم الاربعاء طهران إلى بيروت لتقديم الاغاثة لمجزرة الاحتلال الإسرائيلي في تفجير الاجهزة ( البايجر) في لبنان.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه يضم وفد الهلال الأحمر الإيراني12 طبيبا و12 ممرضا ومسعفا.

وقال وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال اللبنانية فراس الابيض مساء الثلاثاء انه "حوالي الساعة الثالثة والنصف من بعد ظهر اليوم، بدأت تفد إلى طوارئ المستشفيات اعداد كبيرة جدا من الجرحى المصابين بأجهزة الاتصال التي كانت بحوزتهم، وذلك في المناطق التالية: الضاحية وبيروت والجنوب ولا سيما صور والبقاع".

وحمل حزب الله الكيان الصهيوني المسؤولية الكاملة عن هذا العدوان الإجرامي والذي ‏طال المدنيين أيضًا وأدى إلى ارتقاء عدد من الشهداء وإصابة عدد كبير بجراح مختلفة.

/انتهى/

رمز الخبر 1948624

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