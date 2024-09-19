بزشکیان یقدم العزاء والمواساة للشعب اللبناني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قدم الرئيس بزشكيان في منشور باللغة العربية على حسابه في الفضاء الافتراضي العزاء والمواساة للشعب اللبناني عقب استشهاد واصابة الالوف من المواطنين اللبنانين اثر حادث تفجير اجهزة النداء والاستدعاء (البيجر) في لبنان واعتبره عملا إرهابيا نُفذ على يد الكيان الصهيوني المحتل من دون التمييز بين المواطنين العاديين وغيرهم.

وقال رئيس الجمهورية في هذه الرسالة: اقدم اخلص التعازي والمواساة للشعب اللبناني الكريم باستشهاد واصابة الالوف من المواطنين اللبنانيين نتيجة الاغتيال الجماعي الخياني الذي ارتكبه الكيان الارهابي من خلال تفجير اجهزة الاتصال ومن دون التفريق بين المدنيين وغيرهم.

واكد ان الله منتقم وان المجرم سينال عقابه العادل.

واوضح ان الجمهورية الاسلامية الايرانية اذ تندد بهذه الجريمة النكراء التي استهدفت اللبنانيين تؤكد دعمها للبنان حكومة وشعبا. داعيا المنظمات الدولية للعمل بمسؤولياتها. وسائلا الباري عز وجل بحماية وحفظ لبنان وشعبه والرحمة للشهداء والشفاء العاجل للجرحى.