كنعاني: العدوان الصهيوني على لبنان يتطلب تحرك دولي فوري

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان متحدث الخارجية الايراني، قال في منشورا له على منصة اكس: إن اقدام الكيان الصهيوني على القتل الجماعي للشعب اللبناني عبر وسائل الاتصال والخدمات الإلكترونية يعني أن الكيان الصهيوني يسمح باللجوء إلى أية وسيلة وأساليب في القتل الجماعي والأعمى للشعب. إن مثل هذا السلوك المجنون والهمجي يشكل تهديدا موضوعيا للسلم والأمن الدوليين ويتطلب تحركا واتخاذ إجراء دولي فوري.

وأضاف: من المؤسف أن تستمر الحكومة الأمريكية في دعم هذا الكيان الوحشي والقاتل بلا حدود، ولم تكتف بعدم إدانة هذا العمل، بل يواصل مسؤولوها الحديث عن حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها!