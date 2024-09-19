  1. إيران
  2. السياسة
١٩‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٧:٤٨ م

كنعاني: العدوان الصهيوني على لبنان يتطلب تحرك دولي فوري

كنعاني: العدوان الصهيوني على لبنان يتطلب تحرك دولي فوري

اكد المتحدث باسم الخارجية الايرانية، ناصر كنعاني، اليوم الخميس، ان الاعمال المجنونة والهمجية للكيان الصهيوني تشكل تهديدا موضوعيا للسلم والأمن الدوليين وتتطلب تحركا واتخاذ إجراء دولي فوري.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان متحدث الخارجية الايراني، قال في منشورا له على منصة اكس: إن اقدام الكيان الصهيوني على القتل الجماعي للشعب اللبناني عبر وسائل الاتصال والخدمات الإلكترونية يعني أن الكيان الصهيوني يسمح باللجوء إلى أية وسيلة وأساليب في القتل الجماعي والأعمى للشعب. إن مثل هذا السلوك المجنون والهمجي يشكل تهديدا موضوعيا للسلم والأمن الدوليين ويتطلب تحركا واتخاذ إجراء دولي فوري.

وأضاف: من المؤسف أن تستمر الحكومة الأمريكية في دعم هذا الكيان الوحشي والقاتل بلا حدود، ولم تكتف بعدم إدانة هذا العمل، بل يواصل مسؤولوها الحديث عن حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها!

رمز الخبر 1948676

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات