غزة...استشهاد 8 فلسطينيين إثر قصف طائرات الاحتلال الصهيوني على القطاع

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلنت مصادر إخبارية استشهاد 6 فلسطينيين و4 جرحى في قصف الاحتلال على غربي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأفادت المصادر بانتشال 8 شهداء وأشلاء و4 إصابات من جراء غارة جوية إسرائيلية استهدفت منزلا في منطقة تل النويري غربي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

كما قصفت طائرات الاحتلال الصهيوني، فجر اليوم الجمعة، منزلاً سكنياً في حي "الدرج" شرق مدينة غزة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في تقريرها الإحصائي لليوم الـ348 من الحرب: ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 41252 شهيدا و95497 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

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