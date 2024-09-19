قتلى وجرحى من "جيش" الاحتلال بنيران حزب الله

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان عن استهدافها ‏نقطة تموضع لجنود العدو الإسرائيلي، في موقع المرج، بالأسلحة المناسبة، وإصابتها بشكل ‏مباشر موقعةً فيها عدداً من القتلى والجرحى.‏

وفي بيان صادر عن الإعلام الحربي في حزب الله، أشارت المقاومة إلى أنّ هذا الاستهداف يأتي في إطار دعمها "للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة"، وإسنادها "لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة".

وأفاد مراسل الميادين، في جنوب لبنان، بسقوط إصابات في صفوف "جيش" الاحتلال باستهداف آلية إسرائيلية، في مستوطنة "تل حاي"، الواقعة ما بين "كريات شمونة" و"مسكاف عام"، بصاروخ مضاد للدروع أصاب الآلية بشكل مباشر.

ومباشرة، أطلق "الجيش" الإسرائيلي قذائف فسفورية بشكل مكثّف في اتجاه الأراضي اللبنانية، للإعماء عن عملية الإنقاذ، حيث سُمع صوت مروحية إسرائيلية تعمل على إخلاء المصابين، بحسب ما نقل مراسل الميادين.

كما أكّدت وسائل إعلام إسرائيلية، استهداف مركبة في الجليل الأعلى بصاروخ مضاد للدروع، معترفة بمقتل جندي وإصابة 5 آخرين، في موازاة حادثة أخرى في مستوطنة "هار دوف".

وتداولت وسائل إعلام إسرائيلية، مقطع فيديو لسقوط صاروخ في منطقة مرغليون في إصبع الجليل المحتل صباح اليوم.

ويأتي ذلك بعدما قصفت المقاومة الإسلامية في لبنان، أمس الأربعاء، مقرّ سرية تابعاً للواء "حرمون 810" في موقع "حبوشيت" الإسرائيلي ومقرّ "كتيبة السهل" في ثكنة "بيت هلل"، مستهدفةً كلاً منهما بصلية من صواريخ "الكاتيوشا".

كما قصفت مرابض مدفعية الاحتلال في "نافيه زيف"، بصلية من الصواريخ.

وأكدت المقاومة أنّ هذه العمليات تأتي دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته، ورداً على ‏اعتداءات الاحتلال على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة، وخصوصاً على بلدتي مجدل سلم وبليدا.

وفي عملية رابعة، استهدف حزب الله موقع "بياض بليدا"، بقذائف المدفعية، محقّقاً ‏إصابةً مباشرة فيه.

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