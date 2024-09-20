الضفة الغربية...إطلاق نار يستهدف حافلة للمستوطنين الصهاينة قرب مدينة جنين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرحت وكالة الانباء الفلسطينية "شهاب" ان وسائل إعلام عبرية صرحت بان أضرارا لحقت بحافلة المستوطنين التي تعرضت لإطلاق نار في منطقة "ميفو دوتان" قرب جنين في الضفة الغربية، وهرعت قوات كبيرة من جيش الاحتلال لمداهمة المنطقة.

كما أعلنت بعض المصادر المطلعة بأن هذه الحافلة عسكرية تابعة لجيش الكيان الصهيوني.

هذا وقد هاجم مسلحون فلسطينيون في 21 آب/أغسطس الماضي مركبة صهيونية في منطقة "غور الأردن" الواقعة شمال الضفة الغربية، ما أدى إلى مقتل مستوطن وإصابة آخر.

وحينها أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، في بيان لها مسؤوليتها عن هذه العملية.

وتشهد مناطق مختلفة من الضفة الغربية مواجهات وعمليات للمقاومة الفلسطينية مع قوات الاحتلال الاسرائيلي والمستوطنين الصهاينة منذ عملية "طوفان الأقصى" وقد ازدادت وتيرتها في الأيام الأخيرة.

وسبق أن كشف مركز "بتسيلم" الحقوقي الصهيوني (غير حكومي)، في مايو/ أيار الماضي، عن مخطط لحكومة بنيامين نتنياهو، يهدف إلى تهجير المواطنين والرعاة الفلسطينيين من أراضيهم بالضفة، بالتعاون مع المستوطنين، معتبرا ذلك جزءا من "نظام الأبارتهايد الإسرائيلي".

وبموازاة حربه على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي صعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة بما فيها القدس، مما أدى إلى استشهاد أكثر من 700 فلسطيني وإصابة نحو 5750 واعتقال ما يزيد على 10 آلاف و700، وفق مؤسسات رسمية فلسطينية.

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