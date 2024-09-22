تقرير مصور لمراسل وكالة مهر: اليمن هزت أسس الكيان الصهيوني

افاد مراسل وكالة مهر للانباء في اليمن في تقرير له حول وصف حالة الشعب اليمني من خلال حوار مع مسؤولين عسكريين ومواطنين بإن المواطنين اليمنيين أكدوا بأنهم يقدرون قيادات جماعة انصار الله التي هزت اسس الكيان الصهيوني.
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قال مراسل مهر في اليمن بإن الهجوم الصاروخي اليمني على الأراضي المحتلة بالصاروخ "فلسطين2" تطور مهم في ساحة المعركة في غزة.
افاد مراسل وكالة مهر للانباء في اليمن في تقرير له حول وصف حالة الشعب اليمني من خلال حوار مع مسؤولين عسكريين ومواطنين بإن المواطنين اليمنيين أكدوا بأنهم يقدرون قيادات جماعة انصار الله التي هزت اسس الكيان الصهيوني.
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