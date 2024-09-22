تقرير مصور لمراسل وكالة مهر: اليمن هزت أسس الكيان الصهيوني

افاد مراسل وكالة مهر للانباء في اليمن في تقرير له حول وصف حالة الشعب اليمني من خلال حوار مع مسؤولين عسكريين ومواطنين بإن المواطنين اليمنيين أكدوا بأنهم يقدرون قيادات جماعة انصار الله التي هزت اسس الكيان الصهيوني.

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