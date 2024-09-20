أنصار الله تدين بشدة العدوان الاسرائيلي على الضاحية الجنوبية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال عبدالسلام: ندين بشدة الغارة الإسرائيلية العدوانية على الضاحية الجنوبية لبيروت ونجدد وقوف اليمن إلى جانب لبنان ومقاومته الإسلامية الباسلة في مواجهة هذا الصلف الإسرائيلي المنفلت من كل القيود، كما ندين استمرار أمريكا في تغطية جرائم كيانها الإرهابي على حساب أمن وسلامة واستقرار شعوب المنطقة.

وأضاف: إن الغارة العدوانية الجديدة على الضاحية والتي تأتي بعد المجزرة الالكترونية الدموية يحتم على شعوب المنطقة تحمل المسؤولية ومواجهة هذا الكيان الإجرامي الذي يستهدف الجميع دون استثناء.

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