المتحدث باسم القوات المسلحة الايرانية: العدو لايجرؤ اليوم على تهديد إيران

وافادت وكالة مهر للأنباء، انه أكد المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية في تصريح له أن إيران أصبحت اليوم قوة عظمى في المنطقة لا يجرؤ أحد على تهديدها بفضل امتلاكها معدات وطنية 100%، بما في ذلك السفن الحربية والطائرات المسيرة والغواصات.

وأشار العميد شكارجي إلى دور أمريكا في دعم الكيان الصهيوني، وقال: "إذا توقفت أمريكا عن دعم هذا الكيان الغاصب، فإن إسرائيل لن تصمد حتى 24 ساعة وسيتم تدميرها".

وبين شكارجي أن حرب اليوم ليست بين الكيان الصهيوني وجبهة المقاومة، مبينا: "حرب اليوم هي حرب عالم الهيمنة ضد مجاهدي جبهة المقاومة. والحقيقة أن كل الكفر اليوم هو ضد كل الإسلام".

وأضاف: "إن هذه التحركات المجنونة التي تحدث بحق الشعبين المظلوم والعاجز في فلسطين ولبنان هي آخر محاولات الكيان الصهيوني وداعميه، في حين أن هذه ليست قوة وتعني أن العدو في خطر الانهيار ووعد الله سوف يتحقق بالتأكيد".

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