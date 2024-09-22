"وأخرجت الأرض أثقالها".. المقاومة في العراق تستهدف هدفاً حيوياً في فلسطين المحتلة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها ستهدفت المقاومة الإسلامية في العراق، اليوم الأحد، هدفاً حيوياً تابعاً للاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بواسطة الطيران المسيّر.

وقالت في بيان لها، إن "الاستهداف يأتي استمراراً بنهجها في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي، ونُصرةً للشعب الفلسطيني في غزّة، ورداً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ".

وأكدت المقاومة الإسلامية في بيانها، "استمرارها في دكّ معاقل الأعداء".

ونشرت عبر منصتها في "تلغرام" صورةً تُظهر طائرةً مسيّرةً، تحت عنوان "وَأَخْرَجَتِ الأرْضُ أَثْقَالَهَا".

راق، نفذت خلال الأسبوع الماضي أربعة عمليات، استهدفت فيها عبر الطيران المسيّر، أهدافاً في حيفا المحتلة في ثلاث عمليات منفصلة، والرابعة استهدفت هدفاً للاحتلال في غور الأردن.

ويتزامن استهداف المقاومة في العراق، مع استهداف المقاومة الإسلامية في لبنان حزب الله، قاعدة ومطار "رامات دافيد" ومُجمعات الصناعات العسكرية ‏لشركة رافاييل شمال ‏مدينة حيفا بعشرات من الصواريخ من ‏نوع "فادي-1" و"فادي-2" و"الكاتيوشا".

وأعلن حزب الله أن الاستهداف يأتي دعماً لغزة ورداً على الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة، وهو رد أولي على ‏المجزرة الوحشية التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في مختلف المناطق اللبنانية يومي الثلاثاء والأربعاء ‌‏( مجزرة البايجر وأجهزة اللاسلكي)، وراح ضحيتها 37 شهيداً و2931 مصاباً، وفق الإعلان الأخير لوزارة الصحة اللبنانية.

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