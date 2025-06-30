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٣٠‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ٨:٣٧ م

العميد شكارجي: القوات المسلحة الايرانية أكثر جاهزية من أي وقت مضى

العميد شكارجي: القوات المسلحة الايرانية أكثر جاهزية من أي وقت مضى

قال المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية، العميد أبو الفضل شكارجي، إن قواتنا المسلحة أكثر جاهزية من أي وقت مضى، وستوجه ردًا ساحقًا وحاسما في حال تعرضها لأي عدوان جديد من قبل الكيان الصهيوني.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكد العميد أبو الفضل شكارجي، المتحدث باسم القوات المسلحة، للصحفيين: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لم تطرح قط كلمة "وقف الصراع" كخيار.

وفي إشارة إلى انعدام الثقة بالكيان الصهيوني، قال: "الكيان الصهيوني ليس جديرًا بالثقة أبدًا، لا في إيران ولا في أي مكان في العالم ".

وأشار شكارجي أيضًا إلى الجاهزية العالية للقوات المسلحة الإيرانية، وأضاف: "قواتنا المسلحة أكثر جاهزية من أي وقت مضى، وستوجه ردًا ساحقًا وحاسما في حال تعرضها لأي عدوان جديد من قبل الكيان الصهيوني".

رمز الخبر 1960109

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