العميد شكارجي: القوات المسلحة الايرانية أكثر جاهزية من أي وقت مضى

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكد العميد أبو الفضل شكارجي، المتحدث باسم القوات المسلحة، للصحفيين: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لم تطرح قط كلمة "وقف الصراع" كخيار.

وفي إشارة إلى انعدام الثقة بالكيان الصهيوني، قال: "الكيان الصهيوني ليس جديرًا بالثقة أبدًا، لا في إيران ولا في أي مكان في العالم ".

وأشار شكارجي أيضًا إلى الجاهزية العالية للقوات المسلحة الإيرانية، وأضاف: "قواتنا المسلحة أكثر جاهزية من أي وقت مضى، وستوجه ردًا ساحقًا وحاسما في حال تعرضها لأي عدوان جديد من قبل الكيان الصهيوني".