مجزرة للاحتلال في دير البلح.. أكثر من 20 شهيداً وجريحاً

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه استشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين، فجر اليوم الأحد، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي لمدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وقالت مصادر مطلعة في قطاع غزة، إن العدد الأولي لشهداء القصف الإسرائيلي الذي استهدف منزلاً في منطقة الحكر في دير البلح، بلغ 5 شهداء و15 جريحاً.

وأشارت وسائل إعلام فلسطينية، إلى قيام "جيش" الاحتلال بنسف مباني سكنية شرق مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، وسمع أصداء الانفجارات القوية الناتجة عن تفجير المنازل أهالي مدينة خان يونس.

كما قامت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي بالقصف بشكل مكثّف لحي الصبرة جنوبي مدينة غزة شمال القطاع.

وارتفعت حصيلة الضحايا في قطاع غزة إلى 41,391 شهيداً، والإصابات إلى 95,760 جريحاً غالبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وفي السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 أعلنت كتائب القسام معركة "طوفان الأقصى"، فاقتحمت المستوطنات الإسرائيلية في غلاف غزة، وأسرت جنوداً ومستوطنين إسرائيليين. قامت "إسرائيل" بعدها بحملة انتقام وحشية ضد القطاع، في عدوانٍ قتل وأصاب عشرات الآلاف من الفلسطينيين.

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