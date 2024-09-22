زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب جنوب خراسان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ضرب زلزال بقوة 5.2 ريختر ضواحي مدينة بجنورد في الساعة 16:13 بالتوقيت المحلي على عمق 8 كيلومترات، وفقًا لمركز الزلازل الإيراني.
ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار محتملة حتى الآن.
/انتهى/
ضرب زلزال بقوة 5 درجات مدينة بجنورد في محافظة خراسان الجنوبية شرق إيران اليوم الأحد.
وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ضرب زلزال بقوة 5.2 ريختر ضواحي مدينة بجنورد في الساعة 16:13 بالتوقيت المحلي على عمق 8 كيلومترات، وفقًا لمركز الزلازل الإيراني.
ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار محتملة حتى الآن.
/انتهى/
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