زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب جنوب خراسان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ضرب زلزال بقوة 5.2 ريختر ضواحي مدينة بجنورد في الساعة 16:13 بالتوقيت المحلي على عمق 8 كيلومترات، وفقًا لمركز الزلازل الإيراني.

ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار محتملة حتى الآن.

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