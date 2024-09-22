  1. إيران
  2. المجتمع
٢٢‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٤:٥٠ م

زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب جنوب خراسان

زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب جنوب خراسان

ضرب زلزال بقوة 5 درجات مدينة بجنورد في محافظة خراسان الجنوبية شرق إيران اليوم الأحد.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ضرب زلزال بقوة 5.2 ريختر ضواحي مدينة بجنورد في الساعة 16:13 بالتوقيت المحلي على عمق 8 كيلومترات، وفقًا لمركز الزلازل الإيراني.

ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار محتملة حتى الآن.

/انتهى/

رمز الخبر 1948772

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات