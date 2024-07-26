زلزال بقوة 4.9 ريختر يضرب محافظة كرمانشاه غرب ايران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه بحسب إعلان مركز رصد الزلازل التابع لمعهد الجيوفيزياء بجامعة طهران، فقد ضرب زلزال بقوة 4.9 درجة على مقياس ريختر وعلى عمق 8 كيلومترات منتصف الليل منطقة قهواره في كرمانشاه.



إرسال فرق التقييم إلى المنطقة



وأعلن الرئيس التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر في محافظة كرمانشاه، محمد باقر محمدي عن إرسال ثلاثة فرق تقييم إلى منطقة قهواره في أعقاب الزلزال.



وقال محمد باقر محمدي: "لم يتم الإبلاغ عن خسائر في الأرواح أو الممتلكات حتى الآن".



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