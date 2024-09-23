"حزب الله" يدك مواقع إسرائيلية مهمة عند الحدود الجنوبية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت المقاومة في بيان:‏ "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة،‎ ‎استهدف مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية يوم الأحد 22-9-2024 موقع البغدادي بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة ‏مباشرة".‏

وأضافت: "بعد مراقبة ‏ومتابعة لقوات العدو في موقع جل العلام وعند رصد مجموعة من الجنود تتحرك داخل الموقع استهدفهم مجاهدو المقاومة الإسلامية بقذائف المدفعيّة وأصابوهم إصابة مباشرة"

وأوضحت في بيان:‏ "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة،‎ ‎استهدف مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية يوم الأحد 22-9-2024 موقع معيان باروخ بالأسلحة الصاروخية وأصابوه ‏إصابة مباشرة".

هذا وأكدت المقاومة أنه "استهدف عند الساعة (23:05) من يوم الأحد 22-9-2024 موقع الرادار في مزارع ‏شبعا اللبنانية المحتلة بقذائف المدفعية وأصابوه إصابة مباشرة". ‏

كما أشارت في بيان إلى أنه "بعد مراقبة ‏ومتابعة لقوات العدو في موقع المرج، وعند رصد دبابة ميركافا داخل الموقع استهدفها مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية بصاروخ موجه أصابها بشكل مباشر وأوقعوا طاقمها بين قتيل وجريح".‏

ومساء الأحد شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة استهدفت بلدة الطيبة جنوب لبنان، وسط تصاعد الوضع على الجبهة الشمالية وتوسيع المقاومة اللبنانية رقعة استهدافاتها لمراكز العدو العسكرية حيث قصفت فجر الأحدا بصواريخ ثقيلة "فادي 1" و "فادي2" قاعدة رامات دافيد الجوية والتي تعد أهم القواعد العسكرية الاسرائيلية وأكبرها، كما استهدفت مجمع الصناعات العسكرية "رافائيل" شمال فلسطين المحتلة.

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