‏المقاومة الإسلامية في لبنان تستهدف موقعي بركة ريشا والمنارة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان في بيان لها قالت المقاومة الإسلامية:‏ دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، استهدف مجاهدو ‌‌‌‌‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 01:35 ‌‏من ظهر اليوم الأحد 04-08-2024 موقع بركة ريشا ‏بقذائف المدفعية وأصابوه إصابة مباشرة. ‏

وفي بيان آخر قالت المقاومة الإسلامية:‏ دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، استهدف مجاهدو ‌‌‌‌‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 01:55 ‌‏من ظهر يوم الأحد 04-08-2024 موقع المنارة بالأسلحة ‏الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة. ‏

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