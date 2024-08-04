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٠٤‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ٣:٣٣ م

‏المقاومة الإسلامية في لبنان تستهدف موقعي بركة ريشا والمنارة

‏المقاومة الإسلامية في لبنان تستهدف موقعي بركة ريشا والمنارة

استهدف مجاهدو ‌‌‌‌‏المقاومة الإسلامية في لبنان، يوم الأحد، موقعي بركة ريشا والمنارة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان في بيان لها قالت المقاومة الإسلامية:‏ دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، استهدف مجاهدو ‌‌‌‌‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 01:35 ‌‏من ظهر اليوم الأحد 04-08-2024 موقع بركة ريشا ‏بقذائف المدفعية وأصابوه إصابة مباشرة. ‏

وفي بيان آخر قالت المقاومة الإسلامية:‏ دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، استهدف مجاهدو ‌‌‌‌‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 01:55 ‌‏من ظهر يوم الأحد 04-08-2024 موقع المنارة بالأسلحة ‏الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة. ‏

/انتهى/

رمز الخبر 1947159

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