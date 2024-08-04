‏المقاومة الإسلامية في لبنان تستهدف موقعي بركة ريشا والمنارة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان في بيان لها قالت المقاومة الإسلامية: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 01:35 من ظهر اليوم الأحد 04-08-2024 موقع بركة ريشا بقذائف المدفعية وأصابوه إصابة مباشرة.
وفي بيان آخر قالت المقاومة الإسلامية: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 01:55 من ظهر يوم الأحد 04-08-2024 موقع المنارة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة.
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