جنرال اسرائيلي: تل أبيب لا يمكنها هزيمة حزب الله

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن قائد منظمومة دفاع جيش الاحتلال الإسرائيلي قال ان حزب الله لديه قدرة غير متناهية لإطلاق الصواريخ والاحداث التي جرت في الكيان الاسرائيلي خلال اليومين الماضيين لم تقترب حتى من سقف قدرات حزب الله الصاروخي .

ومن جانبه قال رئيس مجلس الأمن القومي للاحتلال الإسرائيلي السابق يعقوب عميدرور: لسنا قريبين حتى من بداية تدمير قدرات الحزب ونحن بعيدون جداً جداً عن هزيمة حزب الله أو سلبه قدراته.

كما افادت وسائل اعلام الاحتلال الاسرائيلي أن حزب الله على الرغم من القصف الصاروخي الاسرائيلي الا انه قادر على شن هجوم على تل ابيب واغلاق المجال الجوي اللبناني واستهداف محطات الطاقة وقواعد القوات الجوية للاحتلال الاسرائيلي.

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