حزب الله: هاجمنا بالمسيرات منصات القبة الحديدية في الزاعورة وأوقعنا قتلى وجرحى

قال حزب الله اللبناني إنه هاجم بالمسيرات منصات القبة الحديدية وأماكن ضباط وجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في مربض الزاعورة وإنه أوقع قتلى وجرحى.