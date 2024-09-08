https://ar.mehrnews.com/news/1948331/ ٠٨/٠٩/٢٠٢٤، ٩:٢٧ م رمز الخبر 1948331 الاقلیمیة غرب آسیا الاقلیمیة غرب آسیا ٠٨/٠٩/٢٠٢٤، ٩:٢٧ م حزب الله: هاجمنا بالمسيرات منصات القبة الحديدية في الزاعورة وأوقعنا قتلى وجرحى قال حزب الله اللبناني إنه هاجم بالمسيرات منصات القبة الحديدية وأماكن ضباط وجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في مربض الزاعورة وإنه أوقع قتلى وجرحى. يتبع... رمز الخبر 1948331 کپی شد محتوى ذات صلة لبنان...المقاومة الإسلامية تستهدف مرتفع أبو دجاج بقذائف المدفعية أنصار الله يبارك العملية البطولية في معبر الكرامة "عملية وردود".. من هو منفذ عملية معبر الكرامة؟! سمات لبنان حزب الله الكيان الصهيوني
تعليقك