الصين تؤكد دعمها للبنان في الحفاظ على سيادته وأمنه

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرحت وزارة الخارجية الصينية في بيان رسمي أن الجانبين تبادلا خلال اللقاء وجهات النظر حول الوضع المتصاعد في الشرق الأوسط.

وندد وانع يي بالانتهاكات الإسرائيلية في لبنان والشرق الأوسط بشكل عام.

ونقلت الخارجية عن يي قوله إن الصين تدعم لبنان في مسألة الحفاظ على سيادته وأمنه، وبغض النظر عن كيفية تغير الوضع وأي منحى سيأخذ التغيير سنقف دائما إلى جانب العدالة وإخواننا العرب، بما في ذلك لبنان".

وأكد وانغ يي أن الصين تولي اهتماما كبيرا لتطور الوضع في المنطقة، وخاصة الانفجارات الأخيرة لأجهزة الاتصال في لبنان، وتعارض بشدة الهجمات العشوائية على المدنيين".

ويشن کیان الاحتلال الصهیونی منذ أمس عدواناً جوياً على لبنان استهدف مناطق جنوبية مختلفة وفي البقاع شرقي البلاد، أدى إلى استشهاد نحو 558 مواطن، وإصابة أكثر من 1835 آخرين.

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