  1. الاقلیمیة
  2. غرب آسیا
٢٣‏/١١‏/٢٠٢٤، ٥:٢٢ م

اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية لبحث التهديدات الإسرائيلية ضد العراق

اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية لبحث التهديدات الإسرائيلية ضد العراق

سيعقد مجلس جامعة الدول العربية دورة غير عادية على مستوى المندوبين الدائمين غدا برئاسة اليمن، وذلك بناءً على طلب العراق.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي،أوضح في تصريح اليوم، أن مجلس جامعة الدول العربية سيعقد دورة غير عادية على مستوى المندوبين الدائمين غدًا برئاسة اليمن، وذلك بناء على طلب العراق.

وأضاف زكي، أن الاجتماع سيناقش مذكرة رئيس مجلس الأمن الدولي بشأن ادعاءات الاحتلال الإسرائيلي بزيادة وتيرة وشدة الهجمات عليه عبر الأراضي العراقية منذ سبتمبر الماضي والهادفة لجر المنطقة إلى حرب إقليمية أوسع.

وقال: إن "الأمانة العامة للجامعة العربية تلقت طلبا عراقيا بعقد دورة غير عادية لمجلس الجامعة العربية وتم تعميمه على الدول العربية الأعضاء للتشاور، وتم الاتفاق على عقد الدورة غدًا بمقر الأمانة العامة"، مشيرًا إلى أن عدة دول أيدت الطلب العراقي.

/انتهى/

رمز الخبر 1951114
شیرین سماره

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات