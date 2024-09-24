حجم التجارة غير النفطية الايرانية مع دول الجوار تبلغ 32.6 مليار دولارخلال 6 أشهر من العام الجاري

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال محمد رضواني فر: خلال 6 أشهر من العام الجاري، بلغ تجارة إيران غير النفطية مع 15 دولة مجاورة بـ 50 مليون طن وقيمة 32.6 مليار دولار، وحجم هذه التجارة قد ارتفع خلال هذه الفترة بنسبة 5% من حيث الوزن و15% من حيث القيمة.

وتابع: من إجمالي التجارة غير النفطية لإيران مع 15 دولة مجاورة في الفترة المذكورة، تم تصدير 39 مليون طن بقيمة 15 مليار و600 مليون دولار وتخصيص 11 مليون طن بقيمة 17 مليار دولار إلى الواردات، كما ارتفعت كمية الصادرات غير النفطية بنسبة 4% من حيث الوزن و12% من حيث القيمة إلى 15 دولة مجاورة.

وذكر نائب وزير الاقتصاد: أن كمية الواردات من دول الجوار ارتفعت بنسبة 8% من حيث الوزن و18% من حيث القيمة خلال 6 أشهر من العام الجاري.

وحول شركاء إيران التجاريين الرئيسيين بين 15 دولة مجاورة خلال ستة أشهر من العام الايراني أضاف: خلال هذه الفترة، كانت الإمارات العربية المتحدة وتركيا والعراق وباكستان والاتحاد الروسي شركاء إيران التجاريين الرئيسيين بين دول الجوار.

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