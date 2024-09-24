عراقجي يلتقى وزيرة خارجية المكسيك على هامش الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن السيد عباس عراقجي وزير خارجية بلادنا التقى وتحدث مع وزيرة الخارجية المكسيكية أليسيا بارسينا على هامش الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وتجدر الإشارة إلى أن عراقجي وصل إلى مطار جون إف كينيدي في نيويورك ليلة الجمعة بالتوقيت المحلي (الولايات المتحدة الأمريكية) على رأس وفد للمشاركة في الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

والتقى في الأيام الماضية بنظراء أجانب ومسؤولين دوليين، من بينهم وزراء خارجية لبنان والسعودية وأوزبكستان وبلغاريا والبحرين والكويت وكوبا واليابان ورئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر والأمين العام لمجلس التعاون الخليج الفارسي ومنسق الأمم المتحدة لشؤون غزة.

/انتهى/