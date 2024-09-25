عراقجي يلتقي نظيره البريطاني والاذري في نيويورك

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى عراقجي، الذي زار نيويورك للمشاركة في الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، بوزير الخارجية البريطاني ديفيد ليمي وناقشا القضايا الثنائية والإقليمية والدولية.

كما التقى السيد عباس عراقجي، في إطار استمرار اجتماعاته الثنائية في نيويورك، مع وزير خارجية جمهورية أذربيجان وناقشا مختلف القضايا.

ووصل وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى مطار جون إف كينيدي في نيويورك ليلة الجمعة بالتوقيت المحلي (للولايات المتحدة الأمريكية) على رأس وفد للمشاركة في الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

والتقى في الأيام الماضية بنظراء أجانب ومسؤولين دوليين، من بينهم وزراء خارجية لبنان والسعودية وأوزبكستان وبلغاريا والبحرين والكويت وكوبا، ورئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والأمين العام للأمم المتحدة و مجلس التعاون الخليج الفارسي ومنسق الأمم المتحدة لشؤون غزة.

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