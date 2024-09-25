شهداء وجرحى بغارات إسرائيلية للمرة الأولى على مناطق في جبل لبنان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد 3 أشخاص ووإصابة 9 آخرين في الغارة الإسرائيلية على بلدة المعيصرة.

كما أفادت الوزارة بمقتل 4 أشخاص بغارة إسرائيلية على بلدة جون في الشوف في جبل لبنان، وهي المرة الأولى أيضا التي تستهدف فيها هذه المنطقة.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن "الجيش يهاجم لأول مرة بلدة في جبل لبنان شمال بيروت على بعد نحو 120 كلم من الحدود".

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "منذ صباح اليوم أغارت عشرات الطائرات الحربية على أكثر من 100 هدف لحزب الله. يواصل الجيش شن الغارات في لبنان في هذه الساعة".

وتشن المقاتلات الحربية الإسرائيلية منذ فجر الاثنين موجات من الغارات الجوية على مجمل مناطق جنوب وشرق لبنان، فيما تضرب بين الحين والآخر مناطق محددة في الضاحية الجنوبية لبيروت.

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