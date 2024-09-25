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٢٥‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٣:٠٩ م

بيان ثلاثي عربي يحذر من دفع المنطقة إلى حرب شاملة

بيان ثلاثي عربي يحذر من دفع المنطقة إلى حرب شاملة

حذرت مصر والأردن والعراق في بيان مشترك اليوم الأربعاء من أن إسرائيل تدفع المنطقة إلى حرب شاملة، مع مواصلتها الحرب على قطاع غزة، وتصعيدها القصف الجوي في لبنان.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال وزراء خارجية الدول الثلاث بعد اجتماع في نيويورك على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، إنهم بحثوا التصعيد الخطير الجاري في المنطقة، وشددوا على أن وقف هذا التصعيد يبدأ بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة.

وأدان الوزراء العدوان الإسرائيلي على لبنان، وأكدوا أن اسرائيل تدفع المنطقة إلى حرب شاملة.

ودعا وزراء الخارجية المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياتهم لوقف الحرب، وأشاروا إلى أن إسرائيل تتحمل المسؤولية الكاملة عن هذا التدهور الذي سيكون له تبعات خطيرة على المنطقة برمتها.

وأكدوا بحث مسار العمل في إطار "آلية التعاون الثلاثي" تحضيرا لقمة ثلاثية على مستوى القادة في القاهرة.

/انتهى/

رمز الخبر 1948892

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