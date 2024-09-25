مظاهرات واسعة ضد الكيان الصهيوني من كندا إلى مصر ودعما للمقاومة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن نقلا عن قناة الميادين، في ظل العدوان الإسرائيلي على لبنان وفلسطين خرجت مظاهرات في دول مختلفة حول العالم في كندا وأميركا ومصر دعما للمقاومة واحتجاجا على دعم الدول الغربية للكيان الصهيوني.

وقد خرجت مظاهرات في كندا اليوم الاربعاء دعما للشعب اللبناني والفلسطيني واحتجاجا على جرائم الكيان الصهيوني وهجماته على المدنيين العزل واحتج المتظاهرون على مواقف البيت الأبيض الذي قدم الدعم العسكري المباشر للكيان الصهيوني.

كما نظمت مظاهرات امس الثلاثاء مظاهرات امام البيت الأبيض في عاصمة الولايات المتحدة تنديدا بانتهاكات الكيان الصهيوني في لبنان فضلا عن خروج الأمريكيون في عدة مدن أمريكية بالتزامن تنديدا بما يجري في لبنان.

وطالب المحتجون الحكومة الأمريكية ان لا تكرر وتأخذ الموقف ذاته من الجرائم الصهيونية الذي اتخذته منذ اندلاع الحرب في غزة في السابع من اكتوبر العام الماضي.

هذا كما خرجت مظاهرات شبابية امس الثلاثاء في شارع التحرير في منطقة الدقي في القاهرة العاصمة المصرية دعما لفلسطين.

الجدير بالذكر أن لبنان يشهد عدوانا جويا من قبل الكيان الصهيوني منذ يوم الأثنين وتعرض لأكثر من ألف هجوم جوي على مناطق مختلفة من لبنان وراح ضحيته 558 شهيدا و1835 مصاب.

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