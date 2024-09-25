حزب الله: استهدفنا مقر قيادة الموساد في تل أبيب بصاروخ باليستي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان فجرًا استهدفت المقاومة قاعدة "‏إيلانيا" بصلية من صواريخ فادي 1. واصدرت المقاومة الاسلامية في لبنان بيانين وفيما يلي نص البيانين:

بيان رقم 1:

بيان صادر عن المقاومة الإسلامية:‏

بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ على نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صدق الله العلي العظيم

دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا ‏عن لبنان وشعبه، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الثلاثاء 24 - 09 - 2024 قاعدة ‏إيلانيا بصلية من صواريخ فادي 1. ‏

‏﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الثلاثاء 24 - 9 - 2024‏

‏20 ربيع الأول 1446 هـ

بيان رقم 2:

بيان صادر عن المقاومة الإسلامية:‏

بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ على نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صدق الله العلي العظيم

دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، أطلقت المقاومة الإسلامية صباح يوم الأربعاء 25 - 9 - 2024 عند الساعة السادسة والنصف صاروخًا ‏باليستيًا من نوع "قادر1" مستهدفة مقر قيادة الموساد في ضواحي "تل أبيب" وهو المقر المسؤول عن اغتيال ‏القادة وعن تفجير البايجرز وأجهزة اللاسلكي.‏

‏﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الأربعاء 25 - 9 - 2024‏

‏21 ربيع الأول 1446 هـ

/انتهى/