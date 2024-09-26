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٢٦‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٢:٥٩ م

بمناسبة اسبوع الدفاع المقدس؛

قائد الثورة: ذكرى الشهداء يكفل سلامة حركة الشعب الايراني وعدم الحيد عن توجهات الثورة

قائد الثورة: ذكرى الشهداء يكفل سلامة حركة الشعب الايراني وعدم الحيد عن توجهات الثورة

اكد قائد الثورة الاسلامية سماحة اية الله الخامنئي في رسالة بمناسبة اسبوع الدفاع المقدس، اليوم الخميس، ان تكريم ذكرى الشهداء، يكفل سلامة حركة الشعب الايراني وعدم الحيد عن توجهات الثورة.

وأفادت وكالة مهر للانباء، ان قائد الثورة الاسلامية سماحة اية الله الخامنئي بعث رسالة بمناسبة اسبوع الدفاع المقدس، حيث تلاها حجة الاسلام موسوي مقدم ممثل الولي الفقيه في مؤسسة الشهيد وشؤون المضحين في مراسم بث الزهور في روضة الشهداء بجنة الزهراء بطهران ضمن المراسم التي تقام في روضة الشهداء في ارجاء البلاد بعنوان "ضيافة الشهداء".

وجاء في الرسالة: إن "اسبوع الدفاع المقدس" هو فرصة سانحة لجعل اجواء البلاد نورانية في ظل تذكار الشهداء الابرار. إن هذه الذكرى الكريمة، تضمن سلامة مسار حركة الشعب الايراني وعدم الحيد عن توجهات الثورة ويجب تقديرها حق قدرها.

وأضاف سماحته ان الغفلة والانشغالات اليومية في الحياة، هي معنا دائما، لا يجب السماح بان تبعدنا هذه الاعراض الطبيعية عن مصدر تلك النورانية والطهارة. بالاستعانة بالله العليم القدير.

رمز الخبر 1948922

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