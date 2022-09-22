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٢٢‏/٠٩‏/٢٠٢٢, ٩:٣٥ م

قائد الثورة:

رسالة الشهداء هي ان الصمود امام شياطين القوة والجور توصل الى الانتصار

رسالة الشهداء هي ان الصمود امام شياطين القوة والجور توصل الى الانتصار

اكد قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي الخامنئي بان رسالة الشهداء تذكرنا بان الصمود امام شياطين القوة والجور توصل الى الانتصار وازالة الخوف والحزن.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه جاء ذلك في رسالة وجهها قائد الثورة الاسلامية بمناسبة بدء أسبوع الدفاع المقدس ويوم "ضيافة الشهداء" تزامنا مع مراسم تنظيف وتعطير ووضع اكاليل الزهور على قبور الشهدار في كافة انحاء البلاد وتليت الرسالة من قبل ممثل الولي الفقيه في مؤسسة شؤون الشهداء والمضحين في مقبرة "جنة الزهراء" جنوب العاصمة طهران.

وجاء في الرسالة: ان اسبوع الدفاع المقدس هو أفضل وأنسب وقت لتكريم ذكرى وأسماء الشهداء الأعزاء والاستماع إلى رسالتهم.

واضاف: رسالة الشهداء بشرى سارة لقلوب واعية وآذان صاغية. تذكرنا هذه الرسالة الكريمة بأن الصمود وجه شياطين القوة والجور سيؤدي في النهاية إلى النصر وإزالة الخوف والحزن.

وتابع سماحته: هذه الرسالة تمنح الحياة ، وتعطي القوة والأمل ، وهي حاجة الشعب الايراني العظيم وجميع احرار العالم اليوم وعلى الدوام.

وختم قائد الثورة رسالته بالقول: سلام الله على الشهداء الاعزاء.

/انتهى/

رمز الخبر 1926688
https://ar.mehrnews.com/news/1926688/

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