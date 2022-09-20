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٢٠‏/٠٩‏/٢٠٢٢, ٩:٥٨ ص

على اعتاب أسبوع الدفاع المقدس؛

قائد الثورة يستقبل رواد وقادة الدفاع المقدس يوم غد الاربعاء

قائد الثورة يستقبل رواد وقادة الدفاع المقدس يوم غد الاربعاء

ستلتقي مجموعة من رواد وقادة وعائلات الشهداء،يوم غد الاربعاء، قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي الخامنئي (مد ظله العالي).

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان على اعتاب أسبوع الدفاع المقدس (في مواجهة الحرب العدوانية التي شنها نظام صدام ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية خلال الفترة 1980-1988) ستلتقي مجموعة من رواد وقادة الدفاع المقدس وعائلات الشهداء بقائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي (مد ظله العالي) صباح غد الأربعاء في حسينية الإمام الخميني (رض).

وبالإضافة إلى حضور بعض رواد وقادة الدفاع المقدس في حسينية الإمام الخميني (رض)، ستحضر مجموعات أخرى من رواد الدفاع المقدس في جميع أنحاء البلاد في هذا اللقاء عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة من جميع مراكز المحافظات.

/انتهى/

رمز الخبر 1926631
https://ar.mehrnews.com/news/1926631/

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