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٢٦‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٥:٥٥ م

غدا بعد صلاة الجمعة.. مسيرات في عموم ايران دعما لشعب لبنان وغزة

غدا بعد صلاة الجمعة.. مسيرات في عموم ايران دعما لشعب لبنان وغزة

تنظم الجمهورية الاسلامية الايرانية، يوم غدا الجمعة، مسيرات شعبية في جميع انحاء البلاد، لدعم شعب لبنان وغزة، وذلك بعد صلاة الجمعة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اصدر مجلس تنسيق الدعاية الاسلامية بيانا اعلن فيه عن اقامة مسيرة جمعة الغضب، للتنديد بالجرائم الوحشية للكيان الصهيوني،ودعم محور المقاومة وحزب الله اللبناني، غدا الجمعة في جميع انحاء البلاد.

واضاف مجلس تنسيق الدعاية الإسلامية: إذ ندين الصمت المميت للمحافل الدولية وتقاعس الدول الإسلامية، ندعو أبناء الشعب الإيراني الإسلامي المقاوم في جميع أنحاء البلاد إلى دعم محور المقاومة وحزب الله في لبنان وإدانة الجرائم الوحشية التي يرتكبها الكيان الصهيوني بحضور موحد ومناهض للعدو ، في مسيرة جمعة الغضب هذا الأسبوع، 27 سبتمبر، لاعلان الدعم الثابت لحزب الله في لبنان وفلسطين والهتاف الموت لأمريكا والموت لإسرائيل.

رمز الخبر 1948926

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