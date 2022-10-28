مسيرات حاشدة في جميع انحاء الجمهورية الاسلامية الايرانية بعد صلاة الجمعة

وكالة مهر للأنباء وأفادت، انه تجري مسيرات اليوم الجمعة في كافة انحاء البلاد للتنديد بممارسات الاعداء .

وأصدر مجلس تنسيق الاعلام الاسلامي بيانا يدعو المواطنين لتسجيل حضورهم الواسع في مسيرات اليوم عقب صلاة الجمعة في جميع أنحاء البلاد للتنديد بجريمة مرقد أحمد بن موسى (ع) واستنكار تدخلات الاعداء في شؤون البلاد .

وأدان مجلس تنسيق الاعلام الاسلامي هذه الجريمة النكراء وانتهاك المقدسات، وعبر عن تعاطفه مع أسر الشهداء والجرحى من هذا العمل الشنيع. ودعا الايرانيين إلى مسيرة بعد صلاة الجمعة هذا الأسبوع في جميع أنحاء البلاد للتعبير عن كراهيتهم واشمئزازهم من مؤامرة المرتزقة الأمريكيين والصهاينة.