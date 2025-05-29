مسيرات "جمعة الغضب" تنطلق في محافظات البرز وكردستان وهمدان غدا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن مجلس التنسيق الإعلامي الإسلامي اصدر بيانا أعلن فيه: إن محافظات البرز وكردستان وهمدان ستخرج مرة أخرى بمسيرات غضب التزاما نها بتحرير الإنسان ورفض الاحتلال ودعم الشعب الفلسطيني المظلوم، من خلال حضور تضامني وواع في مسيرة "جمعة الغضب" الوطنية هذا الأسبوع.

وجاء في نص البيان:

في عالم تحيط فيه الحقيقة بروايات القوة، وتتكاثر فيه الجريمة والقسوة تحت ستار الحضارة، تشكل غزة مركزاً للترابط والتضامن من أجل مبادئ الحرية والكرامة الإنسانية والعدالة العالمية، ورمزاً للمعاناة التي تعيشها الإنسانية المعاصرة في أسر النظام العالمي المهيمن.

في ظل هذه الظروف الخطيرة وغير المسبوقة، تُجسّد مسيرة "جمعة الغضب" صدى لحقيقة منسية، تسعى جاهدة لإبقاء صوت العدالة مسموعا في وجه آلة السرد التي يستخدمها نظام الهيمنة. إن التواجد في هذه المسيرة هو وقوف بشرفٍ وإنسانية، وأملٌ في مستقبلٍ إنساني وأخلاقي.

سيُعلن الشعب الإيراني الإسلامي الواعي والثوري والمؤمن في محافظات البرز وكردستان وهمدان مجددا التزامه بتحرير الإنسان ورفض الاحتلال ودعم الشعب الفلسطيني المظلوم، بحضورٍواع وحماسي في مسيرة "جمعة الغضب" الوطنية هذا الأسبوع. هذه الفعاليات الشعبية ليست واجبا أخلاقيا فحسب، بل هي أيضا دفاع عن الحق والكرامة والأمل في عالم خال من الكيان الصهيوني المُجرم.

/انتهى/.