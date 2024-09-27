وزير الخارجية اللبناني یتساءل: ألم تشبع "إسرائيل" من الحروب؟

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكد بوحبيب في كلمة لبنان في الأمم المتحدة أن “لبنان يعيش أزمة تهدد وجوده”، وتابع “ما نعيشه في لبنان هو نتيجة للاحتلال الذي يعتبر المتسبب في كل ما نعيشه وإسرائيل كانت تتهرب وتتجاهل ترسيم الحدود”، ولفت الى ان “الاحتلال الإسرائيلي يحرق الأراضي الزراعية بالفوسفور الأبيض لعدم التمكن من زراعتها لسنوات”، وقال “نحذر من جر الشرق الأوسط إلى الانفجار الكبير”.

وتابع بوحبيب “عودة الإسرائيليين إلى المستوطنات لن تتحقق بالقتال بل بوقف النار”، وسأل “ألم تشبع إسرائيل من الحروب؟”، واضاف “على إسرائيل وقف التصعيد لمنع الانفجار الكبير”، وأكد أن “مقتل أي مدني مأساة لا يمكن القبول بها ولا يمكن تبريرها”.

وتشن قوات العدو الإسرائيلي عدوانا على لبنان ما أدى الى استشهاد وإصابة المئات.

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